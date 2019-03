Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach versuchtem Tötungsdelikt - Veröffentlichung von Fahndungsplakaten

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Wir weisen auf eine Pressemeldung des Polizeipräsidiums Dortmund vom heutigen Tag hin. Nach einem versuchten Tötungsdelikt am 9. Februar 2019 in der Hammer Innenstadt haben Polizei und Staatsanwaltschaft heute zwei Fahndungsplakate veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: http://url.nrw/ZC4 Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgelobt. Die Hinweise sind an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten. Presseauskünfte erteilt weiterhin der zuständige Staatsanwalt, Herr Giesenregen, unter der Telefonnummer 0231-926-26121. (cg)

