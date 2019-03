Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit um aufgebrochene Autos auf der Spichernstraße

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 20. März, gerieten vier Männer auf einem Parkplatz an der Spichernstraße in einen handfesten Streit. Gegen 17.15 Uhr bemerkte ein 26-Jähriger, wie zwei junge Männer sich an dem dort geparkten Hyundai seines 54-jährigen Vaters zu schaffen machten. Dann gingen die jungen Männer zu einem geparkten Opel, beugten sich in das Auto und entfernten sich anschließend. Sowohl der Hyundai als auch der Opel waren nicht zugelassen und sind aufgebrochen worden. Vater und Sohn folgten den beiden jungen Männern auf einen nahe gelegenen Fußweg und hielten sie fest. Es kam zum Streit, bei dem die 17- und 20-jährigen mutmaßlichen Autoaufbrecher leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gegen die 17- und 20-Jährigen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen und seinen Vater. (bw)

