Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtasche aus Auto gestohlen - Täter flieht auf Mountainbike

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 20. März, gegen 11 Uhr, aus einem auf der Peterstraße geparkten Auto eine Handtasche gestohlen. Die 50-jährige Fahrerin lud etwas aus ihrem Wagen, als sie einen Radfahrer bemerkte, der erst neben ihrem Auto stand und dann plötzlich schnell davon fuhr. Die 50-Jährige stellte daraufhin fest, dass ihre Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen wurde, und nahm mit dem Auto die Verfolgung des Taschendiebes auf. Auf der Martinstraße bog der Radfahrer in einen Fußweg in Richtung des Wiescher Bachs ab, weshalb die Bestohlene ihre Verfolgung aufgeben musste. Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt und von hagerer Statur. Er hatte dunkle, mittellange Haare und trug eine schwarze Jacke, Jeans und ein schwarzes Cappy. Er war auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

