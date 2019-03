Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dunkles Auto nach Unfallflucht mit Verletztem gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einer Unfallflucht am Mittwoch, 20. März, auf der Hammer Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Pkw. Gegen 4 Uhr fuhr ein 35-jähriger Radfahrer über die Hammer Straße in Richtung Hessen. An der Kreuzung mit der Römerstraße bog ein dunkler Pkw von der Hammer Straße nach rechts in die Römerstraße ab und touchierte dabei den Radfahrer. Der 35-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer machte eine beleidigende Geste und setzte dann seine Fahrt auf der Römerstraße in Richtung Stadtmitte fort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

