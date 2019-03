Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtige Ladendiebe gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montag, 18. März, in einem Lebensmittelgeschäft am Westring sucht die Polizei zwei flüchtige Ladendiebe. Gegen 19 Uhr verließen die beiden Männer mit ihrem Diebesgut das Geschäft. Als sie vom Ladendetektiv angesprochen wurden, ließen sie ihre Beute fallen und flüchteten. Beide Männer haben ein nordafrikanisches Erscheinungsbild und sind zirka 1,75 Meter groß. Einer der Tatverdächtigen ist zirka 40 Jahre alt, hat eine schmale Statur und schwarze Haare. Er trug eine hellblaue Jeans und eine dunkle Jacke. Der Zweite ist zirka 20 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Er trug eine Basecap, eine dunkle Hose und eine dunkelblaue Jacke. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

