Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer von verlassenem Auto ermittelt

Hamm-Heessen (ots)

Die Polizei hat den Mann ermittelt, der am Donnerstag, 14. März, einen VW Passat auf einem Feld an der Münsterstraße hat stehen lassen. Es handelt sich um einen 36-Jährigen aus Warendorf. Er gab an, gegen 2 Uhr am Donnerstagmorgen mit dem Auto von der Straße abgekommen zu sein. Nachdem der VW auf dem Feld zum Stehen gekommen war, stieg der 36-Jährige aus und ließ das Auto zurück. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss nun mit einem Verfahren wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: http://url.nrw/Z9b. (bw)

