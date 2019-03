Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwoch, 13. März, 8 Uhr, bis Donnerstag, 14. März, 8 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Weetfelder Straße, nahe dem Friedhofsweg, einzubrechen. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, die Wohnungstür aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

