Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verlassenes Auto auf Feld gefunden - Fahrer flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstag, 14. März, gegen 7 Uhr, auf einem Feld an der Münsterstraße ein verlassenes Auto gefunden. Er alarmierte die Polizei, die den VW Passat in Augenschein nahm. Im Inneren fanden die Beamten mehrere ausgelaufene Eimer Farbe sowie weitere Baumaterialien. Der Fahrer des Autos war weit und breit nicht zu sehen. Fahrspuren auf dem Feld deuten darauf hin, dass der Wagen an der Einmündung Lipperandstraße/Münsterstraße von der Fahrbahn abkam und erst auf dem Feld zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

