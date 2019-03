Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier berauschte Autofahrer in zehn Stunden erwischt

Hamm (ots)

Im vergangenen Jahr hat die Hammer Polizei 312 Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Von Dienstagnachmittag, 12. März, bis Mittwochmorgen, 13. März, waren es vier berauschte Autofahrer innerhalb von weniger als zehn Stunden. Am Dienstag hielt die Polizei gegen 15.40 Uhr auf der Hessenstraße einen Opel-Fahrer an. Der 33-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins und ein Drogentest verlief positiv. Gut drei Stunden später erwischten die Beamten auf der Braamer Straße einen weiteren Autofahrer ohne Führerschein. Bei dem 55-Jährigen fiel ein Alkoholtest positiv aus. Gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Straße Zum Torksfeld einen 22-jährigen BMW-Fahrer. Auch bei ihm verlief ein Drogentest positiv. Den vierten berauschten Autofahrer erwischten die Polizisten am Mittwoch gegen 1 Uhr auf der Münsterstraße. Der 46-jährige Citroen-Fahrer fuhr unter Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben. Alle vier Verkehrssünder mussten eine Blutprobe abgeben. Bei 119 Unfällen im vergangenen Jahr war einer der Beteiligten alkoholisiert oder stand unter Drogen. Berauscht zu fahren ist leichtsinnig und rücksichtlos. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (bw)

