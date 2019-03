Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Nissan SUV nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 8. März, auf der Unnaer Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Nissan SUV. Gegen 12 Uhr wurde auf einem Parkplatz nahe der Einmündung Alte Salzstraße ein geparkter Volvo beschädigt. Als Unfallverursacher kommt der Fahrer eines schwarzen Nissan Geländewagens in Betracht. Der Fahrer ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und schlank. Er hat graue Haare, trug eine Brille und einen Mantel. An dem Volvo entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

