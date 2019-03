Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher erbeuten Eis am Stiel

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 7. März, 23.15 Uhr, bis Freitag, 8. März, 8.40 Uhr, in eine Gaststätte im Maximilianpark am Alten Grenzweg ein und erbeuteten mehrere Sorten Eis am Stiel. Die Einbrecher schlugen ein Küchenfenster ein und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen im Thekenbereich und im Büro der Gaststätte. Aus einer Kühltruhe entwendeten sie mehrere Sorten Stieleis. Außerdem brachen sie noch eine Holzhütte hinter dem Gebäude auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

