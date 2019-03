Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geschlagen, beleidigt und Widerstand geleistet : Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Ein aggressiver Betrunkener beschäftigte am frühen Sonntagmorgen (3. März) die Polizei in einer Dachgeschosswohnung auf der Viktoriastraße. Der 26-jährige Krawallmacher wurde nach Begehung von Körperverletzungsdelikten sowie Angriffen auf eingesetzte Polizeibeamte ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Zunächst traktierte der junge Mann aus Hamm gegen 6.05 Uhr einen 35- Jährigen aus Bönen mit Schlägen, wobei die Attacken im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wechselseitig erfolgten. Bei Betreten der Wohnung wurden die eingesetzten Polizeibeamten von dem 26-jährigen Hauptaggressor unvermittelt mit Schlägen und Tritten empfangen. Dies hatte zur Folge, dass der Radaubruder gefesselt werden musste, um weitere Angriffe abzuwehren. Fortwährende Beleidigungen der Einsatzkräfte erfolgten jedoch weiterhin. Durch die Angriffe sowie die heftige Gegenwehr des Rowdys wurde ein 23-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Er begab sich zwecks ambulanter Behandlung in ein Hammer Krankenhaus und konnte seinen Dienst fortsetzen. Den Störenfried erwarteten nun strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Köperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell