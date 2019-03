Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Liegeradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ostwennemarstraße / Karl-Koßmann-Straße ist am Sonntagmittag ein 36-jähriger Liegeradfahrer schwer verletzt worden. Eine 52-jährige Passatfahrerin aus Hamm war gegen 13 Uhr auf der Karl-Koßmann-Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Während ihres Vorhabens, nach links auf die Ostwennemarstraße abzubiegen, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Liegerades. Der ebenfalls aus Hamm stammende Zweiradfahrer hatte die Ostwennemarstraße zuvor in Fahrtrichtung Alter Uentroper Weg befahren und verletzte sich durch die Kollision schwer. Der 36-Jährige wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. (es)

