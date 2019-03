Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wolldeckenbrand bei Pohls Mühle

Hamm-Mitte (ots)

Im Bereich der Laderampe der ehemaligen "Pohls Mühle" auf der Brüderstraße geriet am Samstagnachmittag (2. März) eine ablegte Wolldecke in Brand. Das gegen 17 Uhr bemerkte Feuer verursachte Schäden an der Hauswand und an einer Holztür. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 916-0 zu melden.(es)

