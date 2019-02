Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Dieb gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem Diebstahl am Mittwoch, 27. Februar, gegen 18.45 Uhr, an einer Bushaltestelle an der Lohauserholzstraße sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Eine 29-Jährige hatte ihren Einkaufstrolley und ihren Rucksack an die Bushaltestelle gestellt und sich auf eine nahegelegene Mauer gesetzt. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit- er schnappte sich die Sachen und rannte in Richtung Wilhelm-Liebknecht-Straße. Dort stieß er mit einer Fußgängerin zusammen und ließ den Einkaufstrolley liegen. Mit dem Rucksack flüchtete er dann in die Wilhelm-Liebknecht-Straße. Der Flüchtige ist zirka 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, und trug eine schwarz-weiße Jacke, eine blaue Hose, braune Schuhe und eine schwarze Kappe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

