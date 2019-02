Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 19. Februar, auf der Viktoriastraße unweit der Wilhelmstraße wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kia-Fahrer mit seinem Pkw die Viktoriastraße in Richtung Osten und beabsichtigte, eine 21-jährige BMW-Fahrerin zu überholen. Hierbei kam ihm eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin mit ihrem Pkw entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht wurde. Ein 19-jähriger Beifahrer im Kia wird sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Kia sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Der BMW der Überholten wurde ebenfalls beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt etwa 8500 Euro. Die Viktoriastraße war im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. (mw)

