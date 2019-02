Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag, 19. Februar 2019 ein 54-jähriger Rollerfahrer auf der Neufchateaustraße. Gegen 8.30 Uhr war er auf der Neufchateaustraße in Richtung Fangstraße unterwegs. In Höhe eines Supermarktes kreuzte ein BMW-Fahrer seine Fahrbahn, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Der Rollerfahrer musste stark bremsen und stürzte. Der 51-jährige BMW-Fahrer hielt zunächst nicht an, konnte aber von den Polizeibeamten auf dem Parkplatz angetroffen werden. Es entstand geringer Sachschaden.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell