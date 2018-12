POL-HAM: Fußgänger bei Unfall auf Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Freitag, 30. November, wurde auf der Friedrich-Ebert-Straße ein 55-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und einer Autofahrerin. Die Frau bot dem Mann an, ihn ins Krankenhaus zu bringen, was er zu dem Zeitpunkt aber ablehnte. Erst am Folgetag meldete sich der 55-Jährige als verletzt. (bw)

