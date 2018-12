POL-HAM: 14-Jähriger verletzt 15-Jährigen schwer

Hamm-Mitte (ots) - Ein Strafverfahren wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erwartet jetzt einen 14-Jährigen, nachdem er am Freitag, 30. November, einen 15-Jährigen auf der Neuen Bahnhofstraße angegriffen und schwer verletzt hatte. Gegen 21.35 Uhr sprach der 14-jährige Jugendliche aus Werne sein Opfer an und verlangte Zigaretten. Der 15-Jährige Hammer kam der Forderung nicht nach. Daraufhin schlug der Jüngere auf den Älteren ein. Anschließend holte er ein Taschenmesser hervor und stach ihn in den Unterschenkel. Nach der Tat flüchtete der polizeibekannte Angreifer. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (cg)

