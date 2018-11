POL-HAM: Versuchtes Tötungsdelikt in Hamm

Hamm - Mitte (ots) - Am Dienstag, 27. November 2018, kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Streit unter Jugendlichen auf dem Fuß- und Radweg an der Unionstraße in Höhe des Westausganges des Hauptbahnhofes. Das 16-jährige Opfer aus Hamm wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund am heutigen Tag. (ab)

