POL-HAM: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Ein 76-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag, 27. November, gegen 15.30 Uhr, bei einem Unfall auf dem Verbindungsweg Am Heimshof leicht verletzt. Er war in Richtung Sachsenring unterwegs, als er einer 64-jährigen Fußgängerin mit Hund begegnete. Nachdem der Radfahrer die Fußgängerin passieren wollte, wechselte der angeleinte Hund die Seite. Der 76-Jährige bremste ab und kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Es kam zu keiner Berührung zwischen Radfahrer und Hund. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.(MW)

