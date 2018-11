POL-HAM: Erneuter Einbruch in Vereins-Gaststätte

Hamm-Mitte (ots) - Erneut drangen Unbekannte in eine Vereins-Gaststätte an der Jürgen-Graef-Allee ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Montag, 26. November, 23 Uhr, und Dienstag, 27. November, 3.45 Uhr, ein Fenster auf und betraten das Gebäude. Gestohlen wurde offenbar nichts. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das HSV-Casino eingebrochen (http://url.nrw/ZKH). Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

