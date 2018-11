POL-HAM: Geschädigte und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Unfallflucht beging eine 55-jährige Volvo-Fahrerin am Samstag, 24. November, auf der Martin-Luther-Straße. Die Frau aus Hamm kollidierte dort gegen 18.30 Uhr mit einem noch unbekannten Gegenstand und flüchtete vom Unfallort. Gegen 19 Uhr meldete sie den Vorfall in einer Polizeiwache. Anschließende Ermittlungen an der Martin-Luther-Straße verliefen ergebnislos. Der entstandene Sachschaden an dem weißen Auto der 55-Jährigen wird auf 15000 Euro geschätzt. Der Eigentümer des noch unbekannten Gegenstands und Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden. (cg)

