POL-HAM: 33-Jähriger bedrohte Sanitäter und Notärztin

Hamm-Mitte (ots) - Im Polizeigewahrsam landete ein alkoholisierter 33-Jähriger, nachdem er am späten Samstagabend, 24. November, auf der Schillerstraße die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeugs bedroht hatte. Gegen 23.05 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer hilflosen Person gerufen, die auf der Straße lag. Nach Eintreffen wollten Notärztin und Sanitäter den am Boden liegenden Hammer versorgen. Dieser kam zu sich, bedrohte die Rettungskräfte und wollte auf sie einschlagen. Daraufhin wurden Polizeibeamte nachalarmiert. Die Beamten legten dem aggressiven Störer Handfesseln an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Zuvor hatte er sich noch gegen seine Ingewahrsamnahme gewehrt und die Polizisten beleidigt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. (cg)

