POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung an der Viktoriastraße

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag, 22. November, in der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Viktoriastraße einzubrechen. Sie beschädigten Türklinke und Schließblech der Haustür und versuchten, die Tür aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

