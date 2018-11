POL-HAM: Unglücksfall endete tödlich

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Unglücksfall am Dienstagmorgen, 20. November, in einem Betrieb an die Siegenbeckstraße erlitt ein 57-Jähriger tödliche Verletzungen. Rettungskräfte und Polizei wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stürzte ein schweres Werkzeugteil auf den Arbeiter. Er verstarb noch vor Ort. Die Hammer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Arbeitsschutzverwaltung ist im Einsatz. Angehörige und Mitarbeiter des Betriebes werden von einem Notfallseelsorger und dem Opferschutzbeauftragen der Polizei betreut. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell