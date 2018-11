POL-HAM: Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Hamm-Heessen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 15. November, auf der Kleinen Amtsstraße in Höhe der Einmündung zum Ennigerweg, sucht die Polizei den Verursacher. Dort musste der 72-jährige Führer eines Krankenfahrstuhles gegen 13.35 Uhr einem Mountainbike-Fahrer ausweichen. Dieser hatte den Gehweg in Richtung Amtsstraße befahren, ohne den vorgesehenen Radweg zu benutzen. Der entgegenkommende Rollstuhlfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einem Zaun. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Heessener Markplatz. Es entstand Sachschaden an dem Krankenfahrstuhl. Dieser beträgt etwa 500 Euro. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 14-16 Jahre alt. Er hat dunkles Haar, ist zirka 160 cm groß und hat ein mitteleuropäisches Aussehen. Weitere Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

