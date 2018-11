POL-HAM: 84-jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Eine 84-jährige Fußgängerin wurde am Dienstag, 13. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Einmündung Neufchateaustraße/Herringer Markt leicht verletzt. Die Hammerin wurde dort gegen 12.05 Uhr von einem Suzuki angefahren. Am Steuer des Autos saß ein 21-jähriger Mann aus Hamm. Die Seniorin will selbstständig einen Arzt aufsuchen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell