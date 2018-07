POL-HAM: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag, 7. Juli, auf der Stadthausstraße sucht die Polizei den Besitzer eines blauen Suzuki Wagon. In der Zeit von 12 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte dort eine Mercedes-Fahrerin beim Einparken den Mikrovan. Anschließend flüchtete die Verursacherin. Eine aufmerksame Zeugin sprach die Frau zunächst an und alarmierte dann die Polizei. Die Beamten fanden das Auto der Unfallflüchtigen an der Halteranschrift vor. Als die Polizisten später den Unfallort aufsuchten, war das beschädigte Auto nicht mehr da. Der Eigentümer des blauen Suzuki Wagon wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell