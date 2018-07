POL-HAM: Mehrere Rollerfahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Hamm-Mitte (ots) - Die Polizei hat am Wochenende mehrere Rollerfahrer unter Drogeneinfluss erwischt. Am Sonntag, 8. Juli, kontrollierte sie gegen 3 Uhr auf der Hohe Straße einen 21-jährigen Rollerfahrer. Bei dem jungen Mann fiel nicht nur ein Drogentest positiv aus, der Motorroller war offenbar auch frisiert und der Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Er musste daher eine Blutprobe abgeben und den Roller sicherstellen lassen. Am Samstag, 7. Juli, erwischten die Beamten zwei weitere Rollerfahrer unter Drogeneinfluss. Gegen 11 Uhr hielten sie auf der Heßlerstraße einen 37-Jährigen an. Um 12 Uhr auf dem Langewanneweg einen 24-Jährigen. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gefährlich ist. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (ba)

