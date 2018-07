POL-HAM: Einbrecher stiehlt Heiligenfigur aus Kapelle

Hamm-Uentrop (ots) - Eine Heiligenfigur aus der hauseigenen Kapelle des Marienhospitals an der Knappenstraße stahl ein Unbekannter am Donnerstag, 5. Juli 2018. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr schraubte der Dieb die bunt bemalte Figur von einem Eckregal ab und nahm sie mit. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

