POL-HAM: Businsassin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde eine 46-jährige Mitfahrerin in einem Gelenkbus der Verkehrsbetriebe bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 3. Juli, auf der Gustav-Heinemann-Straße. Die 52-jährige Busfahrerin musste gegen 16.20 Uhr eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine drohende Kollision mit dem Opel einer 67-Jährigen aus Hamm, die gerade von der Poststraße in die Gustav-Heinemann-Straße abbiegen wollte, zu verhindern. Hierbei verletzte sich die 46-jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte die Hammenserin zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.(es)

