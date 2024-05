Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht Hinweise nach Einbrüchen

Nümbrecht / Gummersbach (ots)

Auf Kupferrohre hatten es Langfinger abgesehen, die am Wochenende in einen Lagerraum in der Hauptstraße in Nümbrecht eingebrochen sind. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag (13. Mai), 14:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes und entwendeten mehrere Kupferrohre.

In der Vollmerhauser Straße in Gummersbach-Vollmerhausen sind Kriminelle in die Lagerräume eines Schnellrestaurants eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 22:15 Uhr und Montag (13. Mai), 9:45 Uhr gelangten die Täter über das Dach einer angrenzenden Werkstatt an ein Fenster im Obergeschoss, welches sie aufhebelten. Erstmal im Objekt stahlen die Täter einen Laptop, eine Rechenmaschine sowie mehrere Getränkeflaschen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell