POL-GM: Studium bei der Polizei NRW - Infoveranstaltung am 30. März in Gummersbach

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Wer sich für ein Studium bei der Polizei NRW interessiert, kann sich am 30. März bei der Polizei in Gummersbach informieren.

Einstellungsberaterin Nicole Cescotti-Söhns gibt hierbei einen Einblick in den Verlauf des Studiums und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW. Dazu gibt es Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen und ausreichend Raum, um persönliche Fragen zu klären.

Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für den Studienbeginn im Herbst 2024. Als neue Option bietet die Polizei NRW für ganz Eilige die Möglichkeit an, sich noch für den Studienjahrgang 2023 zu bewerben. Sind jetzt schon alle Voraussetzungen erfüllt, können Studienbewerber*innen sich bei der Bewerbung für einen Schnellstart entscheiden. Nach einem erfolgreichen Einstellungstest besteht dann die Chance, bereits im September dieses Jahres die Karriere beim Team 110 zu starten.

Die Infoveranstaltung findet am 30.03.2023, um 17.30 Uhr, im Polizeigebäude an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in 51643 Gummersbach statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer Fragen zum Polizeiberuf und dem Bewerbungsverfahren hat, kann sich auch per E-Mail an unsere Einstellungsberatung wenden: personalwerbung.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de

Informationen gibt es auch auf der Internetseite: www.genau-mein-fall.de

