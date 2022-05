POL-GM: Nach Diffamierung in Sozialen Medien angegriffen

Wiehl (ots) - In ein Einfamilienhaus in Wiehl-Oberbantenberg haben Unbekannte versucht einzubrechen. Zwischen 09.30 Uhr am Montag (23. Mai) und 18.00 Uhr am Dienstag hatten die Einbrecher versucht, ein zur Terrasse gelegenes Fenster aufzuhebeln. Das Fenster wurde dabei zwar beschädigt, konnte aber von den Tätern nicht aufgebrochen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 ...

