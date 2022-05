Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch gescheitert

Wiehl (ots)

In ein Einfamilienhaus in Wiehl-Oberbantenberg haben Unbekannte versucht einzubrechen. Zwischen 09.30 Uhr am Montag (23. Mai) und 18.00 Uhr am Dienstag hatten die Einbrecher versucht, ein zur Terrasse gelegenes Fenster aufzuhebeln. Das Fenster wurde dabei zwar beschädigt, konnte aber von den Tätern nicht aufgebrochen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Wenn Sie wissen wollen, wie Sie ihr Haus effektiv vor einem Einbruch schützen, dann können Sie sich von unseren Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kostenlos beraten lassen. Hierzu ist lediglich eine Terminabsprache unter der Rufnummer 02261 8199-885 oder auch per E-Mail unter kpo.obk@polizei.nrw.de erforderlich.

