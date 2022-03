POL-GM: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Wiehl (ots) - Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle am vergangenen Sonntag (20. März) in Wiehl hat sich einer der beiden Täter nun selbst gestellt. Zwei Männer hatten am Sonntagabend eine Tankstelle in der Hauptstraße in Wiehl überfallen. Siehe hierzu die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5176154 Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer die Tankstelle. Einer ...

mehr