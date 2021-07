Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140721-534: Fußgänger von LKW angefahren

Hückeswagen (ots)

Von einem rückwärtsfahrenden LKW ist am Montag (13. Juli) in Hückeswagen-Kobeshofen ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden. Der 64-jährige LKW-Fahrer aus Wuppertal hatte eine Autohaus an der Kobeshofener Straße mit Ersatzteilen beliefert. Als er rückwärts vom Firmengelände auf die Kobeshofener Straße fuhr, erfasste der LKW noch auf dem Firmengelände einen 68-Jährigen aus Wermelskirchen, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Wipperfürther Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

