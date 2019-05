Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit gestürztem Fahrradfahrer 40-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz schwerverletzt

51674 Wiehl, Drabenderhöhe, Unterwald 2 (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.05.) gegen 14:50 Uhr verletzte sich ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Drabenderhöhe schwer. Der Familienvater hatte in Begleitung seiner Familie die Straße Unterwald in Richtung Sportplatz befahren. Nach einem Fahrfehler beim Bremsvorgang stürzte der 40-Jährige auf der Gefällestrecke kopfüber über das Lenkrad und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei verletzte sich der Familienvater schwer und musste mit Kopfverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung komplett gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell