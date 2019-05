Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130519-461: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Ahlbusch

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 38 in Höhe der Ortslage Ahlbusch hat sich am heutigen Morgen (13. Mai) eine 20-jährige Autofahrerin schwere sowie ein 53-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige aus Waldbröl war mit seinem Auto aus Richtung Hömel gekommen und wollte an der Einmündung mit der L 38 als zweites Fahrzeug nach links auf die L 38 abbiegen. Während das vorausfahrende Fahrzeug noch unbeschadet auf die L 38 einfuhr, kam es im Anschluss zu dem Zusammenstoß mit der 20-jährigen Nümbrechterin, die auf der L 38 in Richtung Wirtenbach fuhr. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

