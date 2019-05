Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130519-460: Kennzeichen gestohlen

Morsbach (ots)

Die Kennzeichen NR - WH 664 haben Unbekannte zwischen 20 Uhr am Samstag (11. Mai) und 9 Uhr am Sonntag von einem Auto im Höhenweg abmontiert und gestohlen. Wer Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl in Verbindung zu setzen (Tel.: 02261 81990).

