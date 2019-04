Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070419-323: Einbruch in Geldinstitut

Waldbröl (ots)

In ein Geldinstitut in Waldbröl-Hermesdorf sind Unbekannte am Samstag (6.April) eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten gegen 1 Uhr nachts in der Hauptstraße die Hintertür zu einem Geldinstitut auf. Erstmal im Objekt öffneten sie gewaltsam eine weitere Verbindungstür. Durch ihr Tun lösten sie den Alarm aus. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute.

Täterbeschreibung: etwa 175 cm groß, dunkle Hose, dunkles Oberteil mit Kapuze, dunkle Sturmhaube, weiße Staubmaske, helle Handschuhe, dunkle Schuhe mit heller Sohle.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

