POL-GM: 200319-265: Zeugen nach Diebstahl in der Weiher-Passage gesucht

Wiehl (ots)

Zwei Diebe haben am Dienstag (19.März) in einer Massagepraxis in der Weiher-Passage in die Kasse gegriffen und Bargeld gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 17:10 Uhr und 18:25 Uhr betrat ein Pärchen die Massage-Praxis. In einem unbeobachteten Moment griffen sie in die Kasse an der Theke und stahlen Bargeld.

Täterbeschreibung: Beide: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175-180 cm groß, übergewichtig, arabisches Aussehen Der männliche Täter trug eine braune Jacke, eine dunkle Hose und hatte einen Dreitage-Bart Die weibliche Täterin trug ein buntes Kopftuch und ein Gewand

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Pärchen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

