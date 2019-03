Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200319-264: Vom eigenen Fahrzeug erfasst - Seniorin erleidet schwere Verletzungen

Morsbach (ots)

Vom eigenen Fahrzeug erfasst wurde am Dienstagabend (19. März) eine 78-jährige Morsbacherin. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Morsbacherin parkte um 20:20 Uhr ihren Wagen auf ihrem Grundstück. Dabei sicherte sie ihr Fahrzeug auf der leicht ansteigenden Grundstückseinfahrt nicht ausreichend gegen Wegrollen. Als sie aus dem Wagen stieg, wurde sie von der offenen Fahrzeugtür erfasst. Sie stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie schaffte es, sich nach links vom Fahrzeug weg zu drehen und konnte so Schlimmeres verhindern. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachte sie ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell