POL-GM: 261118-1263: Fahrzeug landete auf Dach - Hoher Sachschaden und ein leicht verletzter Fahrer

Wipperfürth (ots) - Ein roter Toyota hat sich am frühen Samstagabend (24. November) auf der Verbindungsstraße zwischen Engstfeld und Halver Straße überschlagen und landete auf dem Dach. Der 24-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Um 19:10 Uhr fuhr er mit seinem Toyota auf der Verbindungsstraße aus Engstfeld kommend in Fahrtrichtung Halver Straße in Wipperfürth. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 24-jährige Fahrer aus Halver versuchte gegenzusteuern und verlor dabei endgültig die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet auf eine ansteigende Böschung, drehte sich, das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Ein Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um den leichtverletzten Fahrer. An dem Toyota entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden.

