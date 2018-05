POL-GM: 030518-535: Rollerfahrer stürzte nach Ausweichmanöver

Waldbröl (ots) - In einer Kurve auf der L95 in Höhe der Ortschaft Rölefeld ist ein 17-jähriger Rollerfahrer von der Fahrbahn abgekommen und verletzte sich schwer. Am Mittwoch (2.Mai) um 17:15 Uhr fuhr der 17-jährige Reichshofer mit seinem Kleinkraftrad auf der L95 durch die Ortschaft Rölefeld. Im Bereich einer S-Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein 45-jähriger Nümbrechter kam ihm in einem grauen Ford S-Max entgegen. Der Jugendliche schaffte es, einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei jedoch rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte mit seinem Roller einen etwa zwei Meter tiefen Abhang hinunter und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand leichter Sachschaden.

