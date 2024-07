POL-EU: 25-Jähriger entblößt mehrfach sein Geschlechtsteil

Blankenheim-Rohr (ots) - Am gestrigen Mittwoch (3. Juli) kam es um 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 115 in Blankenheim-Rohr. Eine 18-jährige Euskirchenerin befuhr die Landstraße 115 aus Freilingen in Fahrtrichtung Blankenheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte die dortige Leitplanke. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug und prallte im ...

