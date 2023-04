Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: PKW fährt über Verkehrsinsel

Weilerswist (ots)

Eine 44-jährige Frau aus Weilerswist befuhr am Freitag gegen 13 Uhr mit ihrem Ford Focus die Tangente der Landstraße 163 in Richtung Kölner Straße bei Großvernich. An der Einmündung hielt sie mit ihrem PKW zunächst an der Haltelinie an, beim Abbiegen nach links auf die Kölner Straße kam es plötzlich zu einer Kollision mit einem PKW Nissan. Der 39-jährige Fahrer aus Weilerswist fuhr mit seinem Nissan über die dortige Verkehrsinsel, kollidierte mit der 44-jährigen PKW Fahrerin und einem Verkehrsschild (Stop-Zeichen). Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte für die Zeit der Unfallaufnahme die Kölner Straße. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

