POL-EU: Drogendealer im Klostergarten

Hellenthal (ots) - Ein Blankenheimer (26) fuhr am Donnerstagabend (18.30 Uhr) mit seinem Krad den "Hollerather Berg" in Richtung Hollerath. In einer scharfen Rechtskurve kam er, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer und kam ins Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: ...

