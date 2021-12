Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bus in Brand gesetzt

53937 Schleiden-Gemünd (ots)

Am 17.12.2021, gegen 18:30Uhr, setzten zwei unbekannte Personen einen Bus im Bereich des Fahrersitzes in Brand, der auf dem Buswendeplatz Müsgesauel in Gemünd abgestellt war.

Der noch in der Nähe befindliche Busfahrer entdeckte das Feuer und konnte es löschen, wodurch ein noch größerer Schaden verhindert wurde.

Wer verdächtige Personen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, sollte sich bei der Polizei Euskirchen (Tel.: 02251/799-0) melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell